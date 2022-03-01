Про це сповістив мер міста Сергій Сухомлин.
За його словами, один зі снарядів, випущених російськими загарбниками, поцілив у житлове приміщення, що спричинило пошкодження у 10 приватних будинках та пожежу у 3 із них. Також повибивало вікна у лікарні №2 імені Павлусенка. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки пожеж, спричинених агресією РФ.
За інформацією ДСНС, попередньо загинуло 2 людини, ще 3 травмовано. Також рятувальники шукають людей у завалах приватних будинків.
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