У Житомирській області, село Попільня, вірянка УПЦ Московського патріархату пошкодила банер, де розповідалося щодо жертв внаслідок російської агресії — вона вирізала слова про те, що дітей вбила Росія.

Про це повідомили в групі “Територіальна оборона Попільнянської громади”.

Банер висів на огорожі Свято-Миколаївського храму. Його кілька днів тому розмістила група релігійної громади для вшанування дітей, які померли від рук російських окупантів.

“Там були іграшки та писанки від дітей Попільнянщини. Зранку до цієї імпровізованої стіни пам’яті небайдужі мешканці громади почали приносити квіти та дитячі іграшки, увіковічнюючи пам’ять про діток, безневинних жертв російських окупантів”, – наголосили в повідомленні.

Проте 20 квітня до банера підійшла жінка. Вона вигукувала антиукраїнські гасла та вирізала з банера слово “російські”. Ще вірянка прибрала писанки, які люди приносили до банера, зазначивши, що “цьому не місце біля російської церкви.”

Пізніше з’ясувалося, що жінка є вірянкою храму УПЦ МП.

“Ця жінка являється прихожанкою московського попа Петра Лисоса, який і надоумив її зробити таке, що в нормальної людини в голові не вкладається. І направив спостерігати за цим своїх підданих московських попів”, – вважають в громаді.