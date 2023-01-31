На Житомирській митниці викрили схему ввезення до України автомобілів швидкої допомоги на понад 20 млн грн. Корупційний механізм налагодив заступник керівника одного із митних постів області.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, митники допомагали імпортувати іноземні “швидкі” без сплати митних платежів. Восени 2020 року представники київської компанії-імпортера переправили до України 26 автомобілів меддопомоги. Їм допомогли оформити їх зберігання в режимі “митний склад”.

Згідно з законодавством, передбачено, що транспортний засіб може перебувати на території митних логістичних центрів без сплати податків і зборів протягом року. Надалі авто мають розмитнити з перерахуванням платежів до держбюджету або повернути до країни-експортера.

У межах схеми оформили фіктивний реекспорт “швидких” для штучного продовження терміну їх безоплатного перебування в Україні. Посадовці у документах вказали “повторний заїзд” через кордон, коли автівки перебували у Житомирській області.

Водночас учасники схеми підшукували покупців на імпортований товар та реалізовували його після розмитнення за “мінімальною” ставкою. Для цього вони вносили до митних декларацій штучно занижену вартість зарубіжних авто.

Заступнику начальника митного поста та керівнику відділу митного оформлення повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

20 автомобілів “швидкої” з повним медичним обладнанням, на які було накладено арешт, передано на потреби ЗСУ.