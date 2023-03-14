Станом на 14 березня споживання електроенергії – на рівні робочого дня. Проте все ще існують мережеві обмеження у Житомирській та Харківській областях внаслідок пошкоджень, завданих масованою атакою РФ 9 березня.

Про це інформує пресслужба “Укренерго”.

У компанії зазначили, що працюють всі види електростанцій. Виробленої електроенергії достатньо для покриття споживання. Також продовжується незначний імпорт електроенергії.

Тим часом тривають роботи з відновлення електростанцій, пошкоджених внаслідок ракетних та дронових атак росіян.

За даними “Укренерго”, у Житомирській та Харківській областях при зростанні споживання у пікові години можливе застосування графіків погодинних відключень. Також для усунення ризику перевантаження обладнання у Києві та Київській області можливі аварійні відключення.

Натомість в інших регіонах обмежень у мережах “Укренерго”, які б призводили до необхідності обмеження споживачів, немає. Ліміти споживання до областей не доводились.

В “Укренерго” зауважили, що досі складною ситуація залишається у прикордонних районах Чернігівщини, Сумщини та регіонах вздовж лінії фронту, де росіяни постійними артобстрілами пошкоджують розподільчі мережі.

Зауважимо, що за даними ДТЕК, сьогодні, 14 березня, у Києві та Київській області частково діятимуть стабілізаційні відключення електропостачання.

Відтак, стабілізаційні відключення діятимуть у таких районах столиці: Голосіївський, Святошинський, Шевченківський та Солом’янський.

Щодо області, то стабілізаційні відімкнення задіяно у наступних районах: Бучанський, Обухівський та Фастівський.

Як наголосили у ДТЕК, стабілізаційні відімкнення запроваджено, оскільки через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів.

Саме тому за поданням НЕК “Укренерго” застосовано стабілізаційні відключення згідно з графіками.