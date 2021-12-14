У південнокорейської акторки Пак Со Дам, яка відома завдяки ролі в фільмі "Паразити", діагностували папілярний рак щитовидної залози.

Про повідомляє CNN.

30-річній Со Дам діагноз було поставлено під час комплексної перевірки стану здоров’я. За інформацією пресслужби її агенції ArtistCompany, вона перенесла операцію.

За даними Національної служби охорони здоров’я Великобританії (NHS), папілярний рак щитовидної залози є найпоширенішим типом раку щитовидної залози. Він вражає людей у ​​віці до 40 років, насамперед жінок.

“Близько 9 з кожних 10 осіб залишаютсья живими через 5 років після діагнозу раку щитовидної залози. Багато з них вилікувалися і будуть мати нормальну тривалість життя”, — зазначається на офіційному сайті NHS.

Згідно з заявою ArtistCompany, хвороба Пак зірвала плани просування її наступного фільму “Спеціальна доставка”.

“Акторка Пак Со Дам зосередиться на своєму одужанні, щоб вона могла бачити вас усіх здоровими в майбутньому, і ArtistCompany також зробить все можливе, щоб допомогти акторці відновити своє здоров’я”, – йдеться в повідомленні.

Со Дам з’являлася у різних південнокорейських стрічках, однак її проривом стала роль у фільмі 2019 року “Паразити”. Фільм режисера Пон Джун Хо є першим неангломовним фільмом і першим південнокорейським фільмом, який отримав нагороду “Оскар” за найкращий фільм у лютому 2020 року.