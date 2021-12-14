Про повідомляє CNN.
30-річній Со Дам діагноз було поставлено під час комплексної перевірки стану здоров’я. За інформацією пресслужби її агенції ArtistCompany, вона перенесла операцію.
За даними Національної служби охорони здоров’я Великобританії (NHS), папілярний рак щитовидної залози є найпоширенішим типом раку щитовидної залози. Він вражає людей у віці до 40 років, насамперед жінок.
“Близько 9 з кожних 10 осіб залишаютсья живими через 5 років після діагнозу раку щитовидної залози. Багато з них вилікувалися і будуть мати нормальну тривалість життя”, — зазначається на офіційному сайті NHS.
Згідно з заявою ArtistCompany, хвороба Пак зірвала плани просування її наступного фільму “Спеціальна доставка”.
“Акторка Пак Со Дам зосередиться на своєму одужанні, щоб вона могла бачити вас усіх здоровими в майбутньому, і ArtistCompany також зробить все можливе, щоб допомогти акторці відновити своє здоров’я”, – йдеться в повідомленні.
Со Дам з’являлася у різних південнокорейських стрічках, однак її проривом стала роль у фільмі 2019 року “Паразити”. Фільм режисера Пон Джун Хо є першим неангломовним фільмом і першим південнокорейським фільмом, який отримав нагороду “Оскар” за найкращий фільм у лютому 2020 року.
- Нагадаємо, що “Золоту пальмову гілку” 72-го Каннського кінофестивалю присудили фільму південнокорейського режисера Пон Чжун Хо “Паразити”.
- Раніше, на веб-сервісі Hulu порадили вчити корейську мову передплатниками, які хочуть подивитися фільм “Паразити”, але не люблять дивитися фільми з субтитрами.
- Також 10 грудня 2021 року на стрімінговій платформі Netflix з’явився український дубляж південнокорейського серіалу “Гра в кальмара”.
- В листопаді цього року популярний південнокорейський серіал “Гра в кальмара” продовжать на другий сезон – однак коли його побачать глядачі, поки невідомо.