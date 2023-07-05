На Панарабських іграх в Алжирі російських спортсменок заявили як із Сирії. Деяким з них змінили прізвища та дати народження.

Джерело: The Insider.

Видання посилається на слова російського журналіста Сергія Лісіна, Всеросійську федерацію легкої атлетики та головного тренера збірної Росії з легкої атлетики Руслана Мащенко.

У переліку спортсменок від Сирії — російська дзюдоїстка Мілана Мугу (Мілана Мрад) і гімнастка Олександра Максимова. У бадмінтоністки Дар’ї Джеджули, велоперегонниць Тетяни та Дар’ї Малькови, легкоатлетки Каріни Полудкінох та плавчині Анастасії Сорокіни змінено прізвища та дати народження.

За даними головного тренера збірної Росії з легкої атлетики Руслана Мащенка, принаймні Карини Полудкіної не було на змаганнях.