Джерело: The Insider.
Видання посилається на слова російського журналіста Сергія Лісіна, Всеросійську федерацію легкої атлетики та головного тренера збірної Росії з легкої атлетики Руслана Мащенко.
У переліку спортсменок від Сирії — російська дзюдоїстка Мілана Мугу (Мілана Мрад) і гімнастка Олександра Максимова. У бадмінтоністки Дар’ї Джеджули, велоперегонниць Тетяни та Дар’ї Малькови, легкоатлетки Каріни Полудкінох та плавчині Анастасії Сорокіни змінено прізвища та дати народження.
За даними головного тренера збірної Росії з легкої атлетики Руслана Мащенка, принаймні Карини Полудкіної не було на змаганнях.
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