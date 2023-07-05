Джерело: The Insider.
Видання посилається на слова російського журналіста Сергія Лісіна, Всеросійську федерацію легкої атлетики та головного тренера збірної Росії з легкої атлетики Руслана Мащенка.
Зокрема, у переліку спортсменок, заявлених від Сирії – російська дзюдоїстка Мілана Мугу (Мілана Мрад) і гімнастка Олександра Максимова. У бадмінтоністки Дар’ї Джеджули, велоперегонниць Тетяни та Дар’ї Малькових, легкоатлетки Каріни Полудкінох та плавчині Анастасії Сорокіної змінено прізвища та дати народження.
За даними головного тренера збірної Росії з легкої атлетики Руслана Мащенка, принаймні Карини Полудкіної не було на змаганнях.
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