У п'ятницю, 18 червня, з'явилася інформація, що Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) може перенести фінал Євро-2020 з Лондона до Будапешта.

Про це поінформувала британська газета The Times.

У публікації зазначається, що перенесення матчу можливе, якщо уряд Великої Британії не гарантує звільнення від карантину 2500 VIP-осіб, котрі повинні відвідати фінал.

The Times стверджує, що переговори тривають, і наразі обговорюються варіанти, за яких спонсори, політики, офіційні особи і мовники УЄФА та ФІФА змогли б уникнути карантину (самоізоляції) після прибуття до Британії.

Загалом це “близько 2500 VIP-осіб”. За даними журналістів, в УЄФА хочуть, щоб вказаним особам дозволили відвідати без обмежень матч на стадіоні “Уемблі”, тренування тощо.

Наразі в країні десятиденна ізоляція потрібна для людей, які прибувають з країн, що охоплені “жовтим” або “червоним” списками.

В УЄФА уже прокоментували публікацію, інформує агентство Reuters. Там заявили, що мають план на випадок “непередбачуваних обставин”, якщо Лондон не погодиться звільнити іноземних уболівальників (зокрема спонсорів та VIP-осіб) від правил 10-денного карантину і доведеться шукати інше місце проведення фіналу Євро-2020.

Наразі ж УЄФА веде переговори з Великою Британією щодо карантинних обмежень під час матчів. В УЄФА висловили упевненість, що фінал Євро-2020 таки відбудеться в Лондоні.

Як відомо, на лондонському стадіоні “Уемблі” мають відбутися також півфінали Євро-2020, які заплановані на 6-7 липня. Фінальний матч заплановано на 11 липня.

Наразі досягнута домовленість, що на матчах плей-офф турніру заповнюваність “Уемблі” буде збільшена до 50% загальної кількості місць. Відтак на арені зможуть бути присутні до 40 тисяч осіб.

“УЄФА задоволений, що на матчах плей-офф заповнюваність “Уемблі” буде збільшена до 50% загальної кількості місць. Наразі ми ведемо переговори з місцевою владою, щоб уболівальникам було дозволено відвідувати матчі, використовуючи сувору концепцію COVID-тестування і так званої “бульбашки”, тобто їх перебування у Великій Британії не перевищить 24 години, а пересуватися вони будуть тільки на затвердженому транспорті… Ми розуміємо тиск, з яким стикається уряд (Британії, – ред.), і сподіваємося, що зможемо прийти до задовільного завершення наших дискусій з цього питання”, – зазначається в заяві УЄФА, яку цитує агентство АР.

“Завжди є план на випадок непередбачуваних обставин, але ми впевнені, що фінальний тиждень пройде в Лондоні”, – додали у спортивній організації.

Варто зазначити, що Угорщина, яка є альтернативним варіантом для проведення фіналу Євро-2020, дозволяє допуск на арену в Будапешті 100% глядачів.