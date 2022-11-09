У ЗМІ пишуть про смерть колаборанта Кирила Стремоусова: хто він та його роль у російсько-українській війні

9 листопада з'явилася інформація про загибель призначеного РФ "заступника голови" окупаційної "адміністрації" Херсонської області Кирила Стремоусова у ДТП. Своєю чергою, заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський не виключив, що загибель колаборанта може бути інсценуванням. Хто такий Стремоусов, його шлях до "держзради" - у матеріалі.

Про це повідомляють #Букви.

До повномасштабної війни Стремоусов був проросійським блогером, з кінця 2000-х років – політичним активістом, вже у 2020 році балотувався у мери Херсона, набравши 1,3% голосів.

Народився 26 грудня 1976 року у смт Гольмівський Микитівської райради Донецької області. Здобув вищу освіту в Тернопільській академії народного господарства. У 2007 році він обійняв керівну посаду у Київському комітеті рибного господарства. Пропрацювавши два роки, поїхав до Херсона, де у 2009 році заснував інформаційне агентство “Таврія-Ньюс” разом з Устином Мальцевим.

Після цього Стремоусов подорожував до Америки. Повернувшись до України, він захопився езотерикою: проводив семінари з містичного підходу до здорового способу життя і став членом проросійської секти “Концепция общественной безопасности”. У цій організації поєднуються ідеї “російського націоналізму, езотерики, язичництва та фрагменти інших вчень”, але однією з її цілей є створення вигаданої “єдиної східнослов’янської держави”. Варто зауважити, що так звані активісти організації брали участь в антимайданах у Херсоні, нападаючи на жителів міста.

У грудні 2013 року Стремоусов зареєстрував ГО “За президента України”, яка мала надавати публічну підтримку Віктору Януковичу. Тоді він стверджував, що особисто спілкувався з Януковичем, а також хвалив його та казав, що українська державність зберігається лише завдяки Януковичу. Також мав зв’язок з організацією кума російського президента Путіна, Віктора Медведчука “Український вибір”.

Окрім цього, у травні 2013 року був одним з організаторів пробіжки “Спасибо за победу”, на якій були присутні прапори ультраправих нацистських організацій РФ.

1 березня 2014 року Стремоусов став організатором проросійського мітингу в Херсоні та мав наміри здійснити захоплення адміністративних будівель з метою встановлення так званої ХНР.

На своєму YouTube каналі проросійський активіст регулярно обговорював тему “біологічних лабораторій США” в Україні та звинувачував владу в поширенні COVID-19. Щобільше, ще до повномасштабного вторгнення РФ, він часто порушував тему “хвилі фашизму в Україні”. Згодом канал заблокували через дезінформацію.

З 2021 року був членом забороненої в Україні проросійської партії “Держава”.

Після повномасштабного військового нападу РФ на Україну та окупації Херсонської області Кремль призначив так званим “главою регіону” Володимира Сальдо, котрий із 2002 по 2012 роки обіймав посаду мера Херсона. Стремоусову ж відвели посаду “заступника глави адміністрації”. Колаборант регулярно спілкувався з пропагандистськими російськими ЗМІ від імені окупаційної влади.

13 березня в Україні йому заочно оголосили про підозру в державній зраді, а 19 березня повідомили про ще одну підозру – в державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб.

Стремоусов погрожував “інакомислячим” в окупованому Херсоні російським ув’язненням. Окрім цього, у своєму відеозверненні пообіцяв “перепис населення” і покарання для “тих, хто жив на гранти”.

Він також заявляв про введення на окупованій території в обіг російського рубля з 1 травня, однак, попри заяви колаборанта, українська гривня залишилася в обігу. Він неодноразово скаржився, що у Херсоні не всі згодні приймати оплату російськими рублями.

Ще 8 листопада колаборант повідомляв, що вже найближчими днями на жителів Херсона очікує “розв’язка подій”. За його твердженням, нібито спостерігається затишшя, проте одразу панічно додав, що для росіян все складеться не так просто.

Так званий “виконувач обов’язків губернатора Херсонщини” Володимир Сальдо підтвердив загибель Стремоусова. Факт загибелі колаборанта також підтвердило джерело “Української правди”.

Стремоусов називав себе православним християнином, у нього є п’ятеро дітей.