Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках. За добу військовим вдалось знищити 2 російські гелікоптери та 5 безпілотників типу "Орлан-10".

Про це повідомляє пресслужба ООС.

Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Росіяни обстріляли 23 населені пункти в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 32 житлові будинки.

Українські захисники та захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 17 атак ворога. Ще на 2 локаціях тривають бої.

У пресслужбі наголосили, що відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

3 танки;

1 артилерійську систему;

6 одиниць бойової броньованої техніки;

1 ворожий автомобіль.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 ворожі гелікоптери (Ка-52 і Мі-28) та 5 безпілотних літальних апаратів типу “Орлан-10”.

Загалом за тиждень, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 93 ворожих атаки. Знищили один зенітний ракетний комплекс, 58 танків, 26 артилерійських систем (з них 1 РСЗВ), 98 одиниць бойової броньованої техніки, 7 одиниць спеціальної інженерної, 33 одиниці автомобільної техніки ворога та одну зенітну установку. Підрозділами ППО збито 4 гелікоптери та 27 безпілотних літальних апарати окупантів.