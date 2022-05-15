Про це повідомляє пресслужба ООС.
Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.
Росіяни обстріляли 23 населені пункти в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 32 житлові будинки.
Українські захисники та захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 17 атак ворога. Ще на 2 локаціях тривають бої.
У пресслужбі наголосили, що відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці.
За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:
- 3 танки;
- 1 артилерійську систему;
- 6 одиниць бойової броньованої техніки;
- 1 ворожий автомобіль.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 ворожі гелікоптери (Ка-52 і Мі-28) та 5 безпілотних літальних апаратів типу “Орлан-10”.
Загалом за тиждень, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 93 ворожих атаки. Знищили один зенітний ракетний комплекс, 58 танків, 26 артилерійських систем (з них 1 РСЗВ), 98 одиниць бойової броньованої техніки, 7 одиниць спеціальної інженерної, 33 одиниці автомобільної техніки ворога та одну зенітну установку. Підрозділами ППО збито 4 гелікоптери та 27 безпілотних літальних апарати окупантів.
- Нагадаємо, росіяни зазнають значних втрат у живій силі та техніці. На окремих напрямках укомплектованість підрозділів, за результатами бойових дій, складає менше ніж 20%.
- Згідно з інформацією, наданою міністерству оборони Великої Британії розвідкою країни, російська армія найближчим часом не зможе наступати та втратила третину зібраної армії, моральний дух військових стає дедалі слабшим.
- Попри попередні розгромні поразки у боях з українськими військовими, росіяни знову готуються переправлятися через Сіверський Донець.