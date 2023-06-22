Під час пошуку зниклого в Атлантиці "Титана", що прямував з туристами до затонулого "Титаніку", виявили п’ять фрагментів батискафа. Членів екіпажу оголосили загиблими через імплозії підводного човна.

Джерело: CNN

За словами директора відділу рятувальних операцій та океанічної техніки ВМС США Пола Генкінса, пошукові бригади знайшли “п’ять різних великих уламків”, що належать підводному апарату “Титан”.

Поле уламків вказує, що підводний човен зруйнувався. Як зазначили рятувальники, деякі зі знайдених фрагментів – це посадкова рама і задня кришка субмарини, але корпус поки не виявлений. Пошуки капсули екіпажу субмарини тривають.

Уламки знаходилися на дні океану, приблизно за 500 метрів від носової частини затонулого “Титаніка”. За словами експерта, розмір поля уламків відповідає “імплозії підводного судна”.

Компанія OceanGate вважає, що пасажири підводного апарату “на жаль, загинули”.

“Тепер ми вважаємо, що наш генеральний директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд і його син Сулеман Давуд, Хеміш Хардінг і Пол-Анрі Нарджолет, на жаль, загинули”, — зазначили в заяві компанії.

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Батискаф “Титан”, який, як вважають, зазнав “катастрофічної імплозії”, в результаті якої загинуло п’ять осіб на борту, спочатку вирушив у морські глибини біля узбережжя Канади. Кінцевим пунктом призначення “Титана” було місце розташування затонулого “Титаніка”.

Довідка. Імплозія — доцентровий вибух; вибух, спрямований всередину; обтиснення речовини збіжною концентричною вибуховою хвилею.