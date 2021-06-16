Про це повідомила пресслужба Рава-Руської міської територіальної громади у Facebook.
“Сьогодні, у зоні проведення бойових дій (ООС), загинув равчанин Галуха Роман Андрійович, 1997 р.н.”, – йдеться у повідомленні.
Роман Галуха служив у 24-ій окремій механізованій бригаді імені короля Данила.
У загиблого залишились матір та сестри.
Зазначимо, що пресслужба штабу ООС про загибель військового поки не повідомляє.
- Раніше повідомлялося, що 14 червня внаслідок вибуху невідомого вибухового пристрою два військовослужбовці на Донбасі отримали осколкові поранення.