У зоні проведення Операції об’єднаних сил (ООС) загинув український військовий зі Львівської області.

Про це повідомила пресслужба Рава-Руської міської територіальної громади у Facebook.

“Сьогодні, у зоні проведення бойових дій (ООС), загинув равчанин Галуха Роман Андрійович, 1997 р.н.”, – йдеться у повідомленні.

Роман Галуха служив у 24-ій окремій механізованій бригаді імені короля Данила.

У загиблого залишились матір та сестри.

Зазначимо, що пресслужба штабу ООС про загибель військового поки не повідомляє.