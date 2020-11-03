У зоні теракту в столиці Австрії Відні перебували українські студенти. Вони не постраждали в результаті події.

Про це в Facebook написав посол України в Австрії Олександр Щерба.

Станом на ранок 3 листопада немає інформації про громадянство загиблих і поранених.

“У зоні теракту в одному з кафе було четверо українських студентів. З ними все добре”, – зазначив Щерба.