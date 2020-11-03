Про це в Facebook написав посол України в Австрії Олександр Щерба.
Станом на ранок 3 листопада немає інформації про громадянство загиблих і поранених.
“У зоні теракту в одному з кафе було четверо українських студентів. З ними все добре”, – зазначив Щерба.
- Увечері в понеділок, 2 листопада, біля синагоги у Відні було чути постріли.
- В результаті теракту двоє людей загинули, ще 15 поранені. Одного з нападників поліція застрелила, а другого все ще шукають.
- Джихадисти заявили про причетність до теракту.