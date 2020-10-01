Держагентство з управління зоною відчуження затвердило перший веломаршрут, який проходитиме по території Чорнобильської зони відчуження.

Про це повідомили у пресслужбі агентства.

Там зазначили, що веломаршрут дозволить відвідувачам зони відчуження побачити унікальний світ Чорнобильського Заповідника, зупинитися у колишніх населених пунктах, які багато років приваблюють відвідувачів своєю самобутністю.

“Для зупинок у мальовничих куточках уже розпочато облаштування спеціальних місць. Роботи з удосконалення та покращення велотреку для комфорту відвідувачів зони відчуження продовжуються”, – йдеться у повідомленні.

Загальна протяжість маршруту, що пролягає від КПП “Зелений мис” через села Куповате, Опачичі, Оташів та Плютовище, сягатиме понад 45 кілометрів.