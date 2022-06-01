Розпочалась місія Міжнародної агенції з атомної енергії на об’єктах використання ядерної енергії у зоні відчуження щодо оцінки спроможності їх безпечного функціонування після звільнення об’єктів від російських окупантів.

Про це повідомляє пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання України.

Під час виконання місії буде перевірено наявність на підприємствах відповідних технічних експертів з питання безпеки ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива.

“Експерти МАГАТЕ обговорюватимуть з фахівцями підприємств відповідні аспекти ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту та аварійної готовності”, – йдеться у заяві.

Також на державному спеціалізованому підприємстві “Чорнобильська АЕС” інспектори перевіряють відсутність незаявленого ядерного матеріалу відповідно до Угоди про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.