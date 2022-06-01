Про це повідомляє пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання України.
Під час виконання місії буде перевірено наявність на підприємствах відповідних технічних експертів з питання безпеки ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива.
“Експерти МАГАТЕ обговорюватимуть з фахівцями підприємств відповідні аспекти ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту та аварійної готовності”, – йдеться у заяві.
Також на державному спеціалізованому підприємстві “Чорнобильська АЕС” інспектори перевіряють відсутність незаявленого ядерного матеріалу відповідно до Угоди про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.
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