Про це повідомляє агентство Reuters.

Так, три самки Зала, Німа і Ран Ран, а також самець Кіумбе були протестовані на коронавірус після того, як доглядачі помітили у них легкі симптоми хвороби.

Крім того, коронавірусом заразилися двоє співробітників зоопарку. Наразі влада розслідує те, яким чином могли заразитися тварини.

Відомо, що ПЛР-тести левам проводили таким способом, як і людям. Біоматеріал відбирали працівники зоопарку, до яких вже звикли тварини.

“Левам надали ветеринарну допомогу. Їхній стан подібний до дуже легкої форми грипу”, – повідомив представник зоопарку.

До речі, це другий спалах коронавірусу серед левів з початку пандемії. У квітні цього року коронавірус виявили у левів із зоопарку Бронкса в Нью-Йорку. Усі тварини вилікувалися, але не вдалося прослідкувати, як леви могли заразитися. Співробітники іспанського зоопарку вже зв’язалися з американськими колегами за інформацією стосовно лікування тварин.