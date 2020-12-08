Про це повідомляє агентство Reuters.
Так, три самки Зала, Німа і Ран Ран, а також самець Кіумбе були протестовані на коронавірус після того, як доглядачі помітили у них легкі симптоми хвороби.
Крім того, коронавірусом заразилися двоє співробітників зоопарку. Наразі влада розслідує те, яким чином могли заразитися тварини.
Відомо, що ПЛР-тести левам проводили таким способом, як і людям. Біоматеріал відбирали працівники зоопарку, до яких вже звикли тварини.
“Левам надали ветеринарну допомогу. Їхній стан подібний до дуже легкої форми грипу”, – повідомив представник зоопарку.
До речі, це другий спалах коронавірусу серед левів з початку пандемії. У квітні цього року коронавірус виявили у левів із зоопарку Бронкса в Нью-Йорку. Усі тварини вилікувалися, але не вдалося прослідкувати, як леви могли заразитися. Співробітники іспанського зоопарку вже зв’язалися з американськими колегами за інформацією стосовно лікування тварин.
- Раніше повідомляли, що уряд Данії ввів нові карантинні обмеження та часткову заборону на пересування в країні після того, як на норкових фермах виявили мутовану форму коронавірусу COVID-19, що поширилася на людей.
- 18 листопада на звірофермах Данії вбили всіх заражених коронавірусом норок.
- У Данії норки, знищені через спалах COVID-19, піднялися з-під землі — річ у неглибокому похованні і природному газі.
- Близько сотні норок втекли із ферм у Данії. Деякі з них були заражені коронавірусом та, ймовірно, поширили COVID-19 серед тварин дикої природи.