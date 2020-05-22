У зоопарку Індонезії, щоб врятувати від голоду, викликаного пандемією коронавірусу, одних тварин їм згодують інших.

Про це повідомляє Reuters.

Зоопарк Бандунг, який зазвичай заробляє близько 1,2 млрд. рупій ($81 744) на місяць від відвідувачів, через коронавірус закрився 23 березня. У найближчі місяці 850 тваринам, які живуть в ньому, загрожує голод. Щоб врятувати левів та інших великих кішок керівництво прийняло рішення згодувати їм оленів.

“У нас близько тридцяти плямистих оленів, і ми визначили давніх і найменш продуктивних (які більше не можуть розмножуватися), що мають бути вбиті для порятунку м’ясоїдних тварин, таких як суматранський тигр і яванський леопард”, – сказав представник зоопарку Сулхан Сяфі’і.

Крім оленів, їм також можуть згодувати деяких птахів, зокрема, гусей.

За словами Сяфі’і, зоопарку потрібно більше 400 кг фруктів в день і 120 кг м’яса на два дні. Він додав, що зараз зоопарк сподівається на пожертви для підтримки життя своїх тварин.