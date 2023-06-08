Джерело: Reuters.
Генетичний код новонародженого крокодила на 99,9% збігався з кодом його матері.
У 2018 році самка американського крокодила відклала 14 яєць у своєму вольєрі, що є звичним явищем серед рептилій, що містяться в неволі. Однак більш загадковий факт стався після трьох місяців інкубації, коли в одному яйці виявилося повністю сформоване дитинча крокодила, хоча воно й було мертвонародженим.
Згідно з дослідженням, вчені перевірили генетичний склад плоду крокодила. Вони знайшли послідовності ДНК, які свідчать, що це було результатом факультативного партеногенезу (FP) або ж розмноження без генетичного внеску самців.
Феномен FP, який вчені також називають словосполученням “непорочне зачаття”, також задокументовано серед інших видів фауни – риб, птахів, ящірок і змій. Однак вчені зазначили, що це перший випадок із смакою крокодила. І це, на думку науковців, може свідчити, що здатність до партеногенезу могла бути успадкована від стародавніх предків, у цьому випадку – динозаврів, які теж могли розмножуватися в такий спосіб.
У FP жіноча яйцеклітина може розвинутися в дитину без запліднення сперматозоїдом самця.
Під час створення яйцеклітини клітина-попередник ділиться на чотири клітини: одна стає яйцеклітиною та зберігає ключові клітинні структури та цитоплазму, тоді як інші містять додатковий генетичний матеріал. Одна з цих клітин зливається з яйцеклітиною, діючи як сперматозоїд, щоб стати “заплідненою”.
За даними науковців, американський крокодил вважається вразливим і знаходиться під загрозою зникнення в дикій природі. Згідно з однією гіпотезою, FP може бути більш поширеним серед видів, які знаходяться на межі вимирання.
Вчені заявили, що “непорочне зачаття” у Коста-Риці може привести до нової інформації про предків крокодилів, які населяли Землю в тріасовий період, приблизно 250 мільйонів років тому.
“Це відкриття пропонує дивовижне уявлення про можливі репродуктивні здібності вимерлих архозаврів, родичів крокодилів і птахів, особливо членів Pterosauria і Dinosauria”, – мовиться в дослідженні.
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