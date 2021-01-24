У зоопарку Нью-Йорка народився малюк червоного кенгуру з рідкісним захворюванням - лейцизмом. Такий кенгуру один у всій Північній Америці.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Дитинча назвали Космо. У нього діагностовано вкрай рідкісне захворювання – лейцизм, – яке викликає часткову втрату пігментації шкіри і шерсті тварин. На відміну від альбінізму, лейцизм не викликає нестачу пігментації очей.

Малюк народився в зоопарку в Харпурсвіллі п’ять місяців тому, але 15 січня доглядачі вперше витягли його з сумки матері.

Як і інші дитинчата кенгуру, народжені розміром з ніготь людини, Космо залишався рости в сумці своєї матері протягом декількох місяців, перш ніж його забрали для проходження першого медичного огляду.

Власник парку Джордан Патч розповів, що, побачивши білого кенгуру з чорними очима, у співробітників зоопарку “відпала щелепа” – вони такого ще не бачили.

“Це єдиний в своєму роді кенгуру, що живе в даний час у Північній Америці”, – сказав Патч.

Маленький Космо народився у Бумера, червоного кенгуру-самця, який живе в парку вісім років, і Розі, яка прибула в парк в 2020 році.

Директор зоопарку заявив, що тепер належить з’ясувати, що стало причиною унікальної мутації.

“Тепер ми хочемо зрозуміти і вивчити, що це за ген, чи є батько й мати носіями рецесивних ознак, або це просто випадковість?” – сказав Джордан Патч.

Хоча генетичний код Космо не повинен ніяк позначитися на його здоров’ї, єдина небезпека полягає в тому, що у такого кенгуру немає можливості маскуватися, тому він, швидше за все, довго в дикій природі не проживе.