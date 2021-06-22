У зоопарку Сент-Луїса пінгвіну з артритом на прізвисько Енріке виготовили спеціальні черевики, які мають полегшити його біль.

Про це повідомляє журнал People.

Енріке, якому близько 30 років, з’явився в зоопарку в 2016 році і значно перевищив середню тривалість життя в 10 років в дикій природі.

Через старість у нього з’явилися мозолі на ногах, а креми та спреї, які його доглядачі застосовували, змивалися кожен раз, коли він плавав.

“Ми почали мислити нестандартно. Ось тоді якраз і стали в нагоді черевики”, – сказав ветеринар зоопарку доктор Джиммі Джонсон.

Співробітники зоопарку працювали з компанією Thera-Paw з Нью-Джерсі, відомою своїми черевиками для собак, щоб забезпечити Енріке його власним модним взуттям. Тепер Енріке ходить в чорних черевиках і знімає їх тільки вночі.

“Він плаває більше, ніж раніше, він лазить по камінню вище, ніж раніше”, – зазначив Джонсон.