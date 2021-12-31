В американському штаті Флорида заступник шерифа округу Коллієр застрелив рідкісного малайського тигра після нападу тварини на людину, яка опинилася поряд з вольєром після закриття зоопарку міста Нейплс.

Про це повідомили в прес-службі зоопарку.

“Заступник шерифа зробив усе, що міг у цій ситуації. І, зрештою, ухвалив єдине можливе рішення, – врятувати життя людині”, – йдеться у повідомленні.

26-річний Рівер Розенквіст, котрий займається прибиранням зоопарку, проникнув у заборонену зону після закриття і просунув руку за ґрати вольєра, де мешкав тигр на прізвисько Еко. Звір схопив його за руку.

Заступник окружного шерифа, який опинився на місці події, спочатку намагався вивільнити руку потерпілого, але не зміг, після чого вистрілив у тигра.

Тварина померла від отриманих поранень. Керівництво ухвалило рішення тимчасово закрити зоопарк, щоб розібратися в причинах того, що сталося.

Еко було вісім років, він потрапив до зоопарку Нейплса у грудні 2019 року. У дикому середовищі живуть не більше 200 особин малайського тигра.

У зв’язку із загибеллю одного з них, зоопарк створив спеціальний фонд, усі кошти з якого будуть спрямовані на підтримку популяції тигрів у Малайзії.