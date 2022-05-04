Про це повідомляє Головне управління розвідки МОУ.

Сергій Кирієнко віднедавна став новим кремлівським куратором питань щодо ОРДЛО. Путінський чиновник має підготувати парад.

В окупованому Донецьку від проведення “свята” відмовляються, як і від імітації “військового параду”. Тому в ОРДЛО не проводять підготовчих робіт з цих питань.

За планом центр Маріуполя має стати центром “урочистостей”. Для цього у місті триває термінове прибирання центральних вулиць від завалів, тіл вбитих та нерозірваних російських боєприпасів.

Пропагандисти готують широкомасштабну кампанію, де будуть показувати росіянам сюжети про “радість” місцевих жителів від зустрічі з окупантами. Зокрема для цього Маріуполь відвідав пропагандист Володимир Соловйов та очільник окупаційної адміністрації Донецька Денис Пушилін.