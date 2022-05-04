Про це повідомляє Головне управління розвідки МОУ.
Сергій Кирієнко віднедавна став новим кремлівським куратором питань щодо ОРДЛО. Путінський чиновник має підготувати парад.
В окупованому Донецьку від проведення “свята” відмовляються, як і від імітації “військового параду”. Тому в ОРДЛО не проводять підготовчих робіт з цих питань.
За планом центр Маріуполя має стати центром “урочистостей”. Для цього у місті триває термінове прибирання центральних вулиць від завалів, тіл вбитих та нерозірваних російських боєприпасів.
Пропагандисти готують широкомасштабну кампанію, де будуть показувати росіянам сюжети про “радість” місцевих жителів від зустрічі з окупантами. Зокрема для цього Маріуполь відвідав пропагандист Володимир Соловйов та очільник окупаційної адміністрації Донецька Денис Пушилін.
- Нагадаємо, російські військові повністю перекрили всі інформаційні потоки як у місто Маріуполь, так і з нього. Як наслідок, наразі маріупольці впевнені, що російські солдати марширують Хрещатиком, Харків – під контролем РФ, а кожного чоловіка з Маріуполя при виїзді відправляють на фронт.
- У Маріуполі окупаційні війська РФ не дають їжу чоловікам, поки вони не почнуть на неї працювати. Місцевих жителів змушують розбирати завали від російського бомбардування та облаштовувати братські могили.
- Із заблокованого російськими військами Маріуполя вдається частково евакуювати містян, котрі ховаються від обстрілів на території заводу “Азовсталь”. Вони розповідають про свої переживання після прибуття в українське місто Запоріжжя.
- Підприємства Ростовської області виготовляють печатки для тимчасової окупаційної влади Маріуполя із написом “Росія, республіка Донбас”.