За добу в Збройних силах України було виявлено сім нових випадків захворювання на коронавірус. Всього станом на ранок 31 серпня хворіють 638 військових.

Про це повідомили в командуванні Медичних сил ЗСУ.

“Всього за час пандемії одужало – 1068 осіб, летальних випадків – 6. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 700 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 116 осіб”, – йдеться у повідомленні.

Відзначається, що на лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходяться чотири людини (Одеська область – двоє військовослужбовців і один співробітник ЗСУ Тернопільській області- один співробітник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, є легкий прогрес хвороби.