Про це повідомили в командуванні Медичних сил ЗСУ.
“Всього за час пандемії одужало – 1068 осіб, летальних випадків – 6. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 700 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 116 осіб”, – йдеться у повідомленні.
Відзначається, що на лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходяться чотири людини (Одеська область – двоє військовослужбовців і один співробітник ЗСУ Тернопільській області- один співробітник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, є легкий прогрес хвороби.
- Станом на ранок, 31 серпня, в Україні підтвердили 2141 новий випадок коронавірусу COVID-19.