У суботу, 13 червня, у зоні проведення операції Об'єднаних сил від мінно-вибухової травми загинув прапорщик 30-ої окремої механізованої бригади (ОМБр) Леонід Добрянський.

Про це повідомила пресслужба бригади на своїй сторінці у Facebook.

“Вчора, 13 червня, під час виконання бойового завдання віддав своє життя командир відділення взводу управління розвідувальної роти прапорщик Добрянський Леонід Цезарович із позивним “Старий”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що він загинув від мінно-вибухової травми, не сумісної з життям. В липні йому мало б виповнитись 46 років.

Добрянський родом з міста Ружин, Житомирської області. Разом з сім’єю проживав в Київі.

В 1992 році служив строкову службу, 1993-1994 роках закінчив школу прапорщиків. До війни Леонід працював на авіаційному заводі “Антонов” в Києві.

“Та коли розпочалась війна на сході України, не зміг осторонь залишитись вдома. Він один з перших, хто став на захист України у самий пекельний час. З 2014 року по 2015 рік воював у складі 72 ОМБр. Влітку 2014-го під час боїв в Червонопартизанську, що в Луганській області Леонід отримав поранення. Тоді міна впала біля бліндажа, тож Леонід був лише контужений. Полікувавшись, воїн знову відправився на фронт. Восени 2015 року приєднався до лав нашої 30-тої окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького. Пройшов чималий бойовий шлях, побувавши в усіх гарячих точках”, – наголосили в пресслужбі.

У Леоніда залишилася дружина та 24-річна донька.