Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.
У повідомленні просять проінформувати близьких та рідних щодо дій в таких ситуаціях.
Наразі інформація перевіряється на правдивість. Проте, у разі якщо такі справді будуть, то слід поставити уточнювальне запитання, відповідь на яке може знати саме ця людина. Для прикладу пропонують назву дитячого садочка, до якого ходив, номер школи, в якій навчався, день народження матері.
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- Також ворог поширює у соцмережах повідомлення про те, що о 23:30 сьогодні необхідно вимкнути всі електроприлади та до нуля знизити споживання в оселях, виявилось, що це фейк.
- Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що Київ не атакували настільки маштабно з 1941 року – провівши паралель з нацистською Німеччиною.