Збройні сили України попереджають про можливість фейкових дзвінків з номерів військовослужбовців близьким та рідним з невірогідною інформацією про їх становище та місце перебування.

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

У повідомленні просять проінформувати близьких та рідних щодо дій в таких ситуаціях.

Наразі інформація перевіряється на правдивість. Проте, у разі якщо такі справді будуть, то слід поставити уточнювальне запитання, відповідь на яке може знати саме ця людина. Для прикладу пропонують назву дитячого садочка, до якого ходив, номер школи, в якій навчався, день народження матері.