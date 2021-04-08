У ЗСУ прокоментували ймовірну участь Оксани Антонюк у «Слов’янському базарі»

Військово-музичне управління Збройних Сил України запевняє, що режисерка-постановниця ансамблю пісні й танцю Оксана Антонюк не збирається брати участь у фестивалі "Слов'янський базар у Вітебську".

Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Наголошується, що організатори фестивалю, який відбудеться під патронатом невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка, не запрошували її стати ведучою від України. Артистка нічого не знала про їхні плани.

“Організатори фестивалю не зверталися особисто до режисерки-постановниці Ансамблю пісні й танцю Збройних Сил України Оксани Антонюк. Вона не планувала і не збирається брати участь у зазначеному заході”, – зазначили у Генштабі.

Оксана Антонюк – заслужена артистка України, ведуча, сценаристка та поетка, авторка пісень. Крім того, вона працює в Ансамблі пісні і танцю Збройних Сил України, а її чоловік Дмитро Антонюк – головний диригент і художній керівник ансамблю.

Організатори білоруського фестивалю “Слов’янський базар у Вітебську” оголосили її ведучою від України. Утім новина про те, що цьогоріч вона стане ведучою фестивалю, стала для неї несподіванкою. Оксана Антонюк заявила, що не отримувала запрошення від організаторів.