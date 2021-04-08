Covid-19 Україна

оновлено 08.04.2021 о 18:02

Всього:

1803998 (+19419)

Хворіють:

384153 (+19419)

Вилікувались:

1383883 (+10032)

Померло:

35962 (+464)

19:32 СБУ затримала бойовика «ЛНР», який влаштувався на роботу в МВС
19:17 «Цілющі здатності Росомахи не врятують мене від COVID»: Г'ю Джекман отримав першу дозу вакцини
18:58 У ЗСУ прокоментували ймовірну участь Оксани Антонюк у «Слов’янському базарі»
18:42 Стала відома дата початку фільмування п’ятого сезону серіалу «Корона»
18:35 Рідкісний екземпляр першого коміксу про Супермена продали за рекордні $3,25 млн
18:08 Порошенко передав кисневі концентратори в лікарню на Київщині
17:41 У Німеччині для маленької альпаки-інваліда зробили спеціальний візок: фото
17:41 Louis Vuitton презентував чоловічу сумку в формі літака вартістю у $39 тисяч
17:29 На Банковій відхрестилися від слів Мендель про «українську російську»: «Це її окрема думка»
16:46 Facebook тестує новий застосунок з функціями Clubhouse та Instagram Live
16:36 У «Слузі народу» анонсували позачергові засідання Ради і роботу в «дві зміни»: що розглядатимуть
16:22 У NASA пояснили, звідки взялася «веселка» на Марсі
16:02 САП вимагає арешту брата судді Вовка з заставою в кількадесят мільйонів
15:38 Twitter намагався купити Clubhouse за $4 млрд, – Bloomberg
14:56 Бойкот через бавовну: у Китаї телебачення почало розмивати логотипи західних брендів
14:26 Філіппіни призупиняють вакцинацію препаратом AstraZeneca людей молодше 60 років
14:25 Alyona Alyona презентувала новий альбом Galas
14:24 ДБР прийшло з обшуками в головний офіс «Укрзалізниці»
13:44 Аваков хоче штрафувати за «нав’язливе спілкування», – Bihus.Info
13:44 «Співпраця була тісною і не секретною»: Коломойський та Курченко створювали спільні схеми збагачення
13:43 У Чехії вчетверте за рік звільняють голову МОЗ: цього разу — за відмову купувати «Спутник V»
Партнерський матеріал
13:06 «Рок Булава 2021»: Дати проведення
Партнерський матеріал
12:43 PPC DAY: PRO – конференція для тих, хто хоче вижати максимум з платної реклами в 2021 році
12:20 Netflix випустив трейлер супергеройського серіалу «Спадок Юпітера»
11:49 Лавров назвав санкційну політику Вашингтона проти Росії «тупою»
11:38 Аеропорт «Дніпропетровськ» офіційно перейменували на «Дніпро»
11:18 Лише люди старше 60: Іспанія обмежила застосування вакцини від AstraZeneca
11:00 У Пекіні зараз більше мільярдерів, ніж у будь-якому місті світу
10:46 Facebook відмовився сповістити півмільярда користувачів, які постраждали від витоку даних

У ЗСУ прокоментували ймовірну участь Оксани Антонюк у «Слов’янському базарі»

Військово-музичне управління Збройних Сил України запевняє, що режисерка-постановниця ансамблю пісні й танцю Оксана Антонюк не збирається брати участь у фестивалі "Слов'янський базар у Вітебську".

Четвер, 8 квітня 2021, 18:58

Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Наголошується, що організатори фестивалю, який відбудеться під патронатом невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка, не запрошували її стати ведучою від України. Артистка нічого не знала про їхні плани.

“Організатори фестивалю не зверталися  особисто до режисерки-постановниці Ансамблю пісні й танцю Збройних Сил України Оксани Антонюк. Вона не планувала і не збирається брати участь у зазначеному заході”, – зазначили у Генштабі.

Оксана  Антонюк – заслужена артистка України, ведуча, сценаристка та поетка, авторка пісень. Крім того, вона працює в Ансамблі пісні і танцю Збройних Сил України, а її чоловік Дмитро Антонюк – головний диригент і художній керівник ансамблю.

Організатори білоруського фестивалю “Слов’янський базар у Вітебську” оголосили її ведучою від України. Утім новина про те, що цьогоріч вона стане ведучою фестивалю, стала для неї несподіванкою. Оксана Антонюк заявила, що не отримувала запрошення від організаторів.

Зазначимо, що “Слов’янський базар” відбудеться 14-19 липня 2021 року. Згідно з даними афіші фестивалю, глядачів розважатимуть десятки російських зірок, а також кілька українських знаменитостей.

Зокрема, в списку запрошених зірок несподівано з’явився Олег Винник та його колега — народна артистка України Ірина Білик. Також очікується виступ українки Еліни Іващенко.

В афіші також фігурує ім’я українського ведучого Тимура Мірошниченка. ЗМІ напередодні повідомляли, що його причетність до цього фестивалі загрожує участі у традиційному коментуванні Євробачення-2021. Проте сам Мірошниченко в Instagram спростував цю інформацію.

Що відомо про ситуацію в Білорусі?

У Білорусі тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Він обіймає цю посаду з 1994 року. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основного опонента Світлану Тіхановську – 10,12%.

Президентські вибори відбулися 9 серпня. Того ж дня спалахнули протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли у 33 містах, було затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.

На початку березня білоруський опозиційний телеграм-канал NEXTA випустив фільм-розслідування “Золоте дно” про “розкішне життя” невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

У жовтні минулого року Європейський Союз опублікував перелік білоруських високопосадовців, проти яких введено санкції через фальсифікації на виборах президента та насильство проти протестувальників. В опублікованому документі було зазначено 44 особи.

Європейський Союз у листопаді офіційно ввів персональні санкції проти невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка, його сина і ще 13 білоруських посадових осіб. Санкції були введені в зв’язку з “жорстокими репресіями та залякуванням мирних демонстрантів”, які спостерігаються в Білорусі після президентських виборів.

20 листопада Україна та ще ряд країн приєдналися до санкцій Європейського союзу проти білоруських чиновників. У відповідь міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що Білорусь готова ввести санкції проти офіційних осіб України.

25 лютого цього року Європейський союз на рік подовжив санкції проти режиму невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

  • Організатори міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення” відмовили Білорусі в участі в конкурсі цього року, так як пісня білоруською групи порушує правила.
Теги: Слов'янськ, Оксана Антонюк, Генштаб ЗСУ

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook