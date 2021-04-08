У ЗСУ прокоментували ймовірну участь Оксани Антонюк у «Слов’янському базарі»

Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
Наголошується, що організатори фестивалю, який відбудеться під патронатом невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка, не запрошували її стати ведучою від України. Артистка нічого не знала про їхні плани.
“Організатори фестивалю не зверталися особисто до режисерки-постановниці Ансамблю пісні й танцю Збройних Сил України Оксани Антонюк. Вона не планувала і не збирається брати участь у зазначеному заході”, – зазначили у Генштабі.
Оксана Антонюк – заслужена артистка України, ведуча, сценаристка та поетка, авторка пісень. Крім того, вона працює в Ансамблі пісні і танцю Збройних Сил України, а її чоловік Дмитро Антонюк – головний диригент і художній керівник ансамблю.
Організатори білоруського фестивалю “Слов’янський базар у Вітебську” оголосили її ведучою від України. Утім новина про те, що цьогоріч вона стане ведучою фестивалю, стала для неї несподіванкою. Оксана Антонюк заявила, що не отримувала запрошення від організаторів.
Зазначимо, що “Слов’янський базар” відбудеться 14-19 липня 2021 року. Згідно з даними афіші фестивалю, глядачів розважатимуть десятки російських зірок, а також кілька українських знаменитостей.
Зокрема, в списку запрошених зірок несподівано з’явився Олег Винник та його колега — народна артистка України Ірина Білик. Також очікується виступ українки Еліни Іващенко.
В афіші також фігурує ім’я українського ведучого Тимура Мірошниченка. ЗМІ напередодні повідомляли, що його причетність до цього фестивалі загрожує участі у традиційному коментуванні Євробачення-2021. Проте сам Мірошниченко в Instagram спростував цю інформацію.
Що відомо про ситуацію в Білорусі?
У Білорусі тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Він обіймає цю посаду з 1994 року. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основного опонента Світлану Тіхановську – 10,12%.
Президентські вибори відбулися 9 серпня. Того ж дня спалахнули протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли у 33 містах, було затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.
На початку березня білоруський опозиційний телеграм-канал NEXTA випустив фільм-розслідування “Золоте дно” про “розкішне життя” невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
У жовтні минулого року Європейський Союз опублікував перелік білоруських високопосадовців, проти яких введено санкції через фальсифікації на виборах президента та насильство проти протестувальників. В опублікованому документі було зазначено 44 особи.
Європейський Союз у листопаді офіційно ввів персональні санкції проти невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка, його сина і ще 13 білоруських посадових осіб. Санкції були введені в зв’язку з “жорстокими репресіями та залякуванням мирних демонстрантів”, які спостерігаються в Білорусі після президентських виборів.
20 листопада Україна та ще ряд країн приєдналися до санкцій Європейського союзу проти білоруських чиновників. У відповідь міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що Білорусь готова ввести санкції проти офіційних осіб України.
25 лютого цього року Європейський союз на рік подовжив санкції проти режиму невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
- Організатори міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення” відмовили Білорусі в участі в конкурсі цього року, так як пісня білоруською групи порушує правила.