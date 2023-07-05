У відповідь на запити Збройних Сил України та МВС України розпочалася реалізація проєкту з психологічної реабілітації та відновлення психологічної стійкості та боєздатності військовослужбовців за підтримки Програми НАТО з переходу з військової кар’єри на цивільну, в межах Комплексного пакету допомоги Україні (КПД). Новий проєкт є відповіддю на гостру потребу у навчанні та психологічній підготовці армійців.

Джерело: пресслужба Генштабу ЗСУ

Проєкт є продовженням діяльності Представництва НАТО в Україні у сфері психологічної реабілітації для суб’єктів сектору безпеки та оборони, успішно реалізованої протягом 2014-2019 років.

Зауважується, що практичну реалізацію забезпечує ГО “Ліга офіцерів”, яка з 2014 року системно працює у напрямку психологічної підтримки військовослужбовців.

Цьогоріч вже заплановано проведення 65 триденних тренінгів для особового складу, залученого до виконання завдань в районах бойових дій. Планується відпрацювання учасниками практичних психологічних навичок.

Військовослужбовці опановують методи надання першої психологічної самодопомоги та допомоги побратимам у бойових умовах згідно з визнаними міжнародними практиками та протоколами.

Під час тренінгів проводитимуть заходи з подолання негативних психічних станів, навчання вправам емоційно-вольової мобілізації та, у разі необхідності, індивідуальне психологічне консультування військовослужбовців.

У Генштабі зауважили, що новий проєкт спрямований на набуття військовими життєво важливих навичок психологічної допомоги в умовах бойових дій.