Джерело: пресслужба Генштабу ЗСУ
Проєкт є продовженням діяльності Представництва НАТО в Україні у сфері психологічної реабілітації для суб’єктів сектору безпеки та оборони, успішно реалізованої протягом 2014-2019 років.
Зауважується, що практичну реалізацію забезпечує ГО “Ліга офіцерів”, яка з 2014 року системно працює у напрямку психологічної підтримки військовослужбовців.
Цьогоріч вже заплановано проведення 65 триденних тренінгів для особового складу, залученого до виконання завдань в районах бойових дій. Планується відпрацювання учасниками практичних психологічних навичок.
Військовослужбовці опановують методи надання першої психологічної самодопомоги та допомоги побратимам у бойових умовах згідно з визнаними міжнародними практиками та протоколами.
Під час тренінгів проводитимуть заходи з подолання негативних психічних станів, навчання вправам емоційно-вольової мобілізації та, у разі необхідності, індивідуальне психологічне консультування військовослужбовців.
У Генштабі зауважили, що новий проєкт спрямований на набуття військовими життєво важливих навичок психологічної допомоги в умовах бойових дій.
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