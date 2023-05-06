У ЗСУ Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що українські захисники таки збили днями російську ракету "Кинджал" у небі Київщини. До цього офіційно інформацію заперечували.

Про це повідомив Микола Олещук у Telegram.

Командувач привітав українців з історичною подією.

“Вітаю український народ з історичною подією! Так, ми збили “не имеющий аналогов” Кинджал!… Сталось це під час нічної атаки 4 травня у небі Київщини. Ракету Х-47 випустив МіГ-31К з території Росії”, — повідомив він.

За його словами, Повітряні сили використали установку “Patriot” для знищення ворожої повітряної цілі.

Також він закликав українських громадян не оприлюднювати завчасно інформацію, якою може скористатися ворог.

“Ми обов’язково повідомлятимемо що, де, чим, і коли збили! На все свій час. Коли чутно гучні вибухи в повітрі, моя донька щоразу заспокоює сусідів словами: спокійно, працює наша ППО! Поговоріть і ви із своїми сусідами, допомагайте один одному у важкі хвилини, вірте в наші Повітряні Сили, вірте в ППО!”, – написав командувач Повітряних Сил.

Що передувало

Defense Express повідомило, що 4 травня над Київською областю було збито російську гіперзвукову ракету Х-47 “Кинджал”. Станом на момент їхньої публікації, офіційних повідомлень та підтверджень від Генштабу ЗСУ або інших офіційних відомств не було.

Пізніше у Повітряних силах ЗСУ спростували збиття російської ракети. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що “була ймовірність застосування, але балістичних ракет не зафіксовано”.

“Те, що там розповідають деякі голови військових адміністрацій, вони вже отримали за це”, — сказав він.

Згодом у Повітряних силах відмовилися від коментарів і порадили звертатися за “додатковою актуальною, оперативною та достовірною інформацією, яку використає ворог у війні проти України”, до КМВА і Defence Express.