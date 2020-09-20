За останню добу в Збройних силах України виявили 37 нових випадків інфікування COVID-19.

Про це повідомили у Командуванні Медичних сил ЗСУ.

“За минулу добу зареєстровано 37 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19. З них в установах охорони здоров’я перебувають 8 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. Будинки під наглядом медичної служби перебувають 29 осіб”, – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що один боєць загинув від коронавируса.

Станом на ранок 20 вересня в Збройних силах України Covid-19 хворіють 709 осіб.