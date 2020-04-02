Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“2 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 1 випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом типу COVID-19. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) — 140 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби — 72 особи”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що захворіла лікарка Хмельницького військового госпіталю, яка з кінця березня лікувалася від гострої респіраторної інфекції. 1 квітня після погіршення стану її госпіталізували до Хмельницької інфекційної лікарні з діагнозом – пневмонія. Того ж дня, тестування виявило в неї COVID-19. Стан здоров’я лікарки задовільний.

У госпіталі визначили коло осіб (10 військовослужбовців), з якими захворіла контактувала. 2 квітня їх протестують на коронавірус. Їх оглянули та направили на самоізоляцію. У місцях, де перебувала інфікована, проведена дезінфекція.