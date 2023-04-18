Начальник служби військового капеланства Збройних Сил України полковник Олексій Терещук, керуючись Законом України "Про службу військового капеланства", уповноважив Рабина Дмитра (Давіда) Мільмана бути священнослужителем від релігійної організації у Збройних Силах України.

Про це #Буквам повідомила пресслужба офісу Головного Рабина України.

На цей час це перший та єдиний рабин, котрий офіційно здійснює співпрацю з ЗСУ у сфері організації заходів щодо духовно-релігійних потреб військовослужбовців, членів їх сімей, а також у сфері гуманітарної підтримки.

Як зауважив Терещук, призначення священнослужителя полегшить взаємодію релігійної громади та війська, “допоможе задовольнити духовні потреби воїнів-юдеїв, а також сприятиме розвитку капеланства Юдейської конфесії”.

Це велика гордість та честь для мене бути представником єврейської громади у ЗСУ. Багато євреїв зараз воюють за свободу України, і це добре, що в мене є змога їм допомагати у духовних потребах”, – прокоментував своє призначення Давид Мільман.

У листопаді 2021 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про створення в Україні Служби військового капеланства. Документ передбачає створення Служби військового капеланства як структурного підрозділу у складі військових формувань ЗСУ та закріплення статусу військових капеланів як військовослужбовців.

Запрацювала служба військового капеланства з 4 жовтня 2022 року.

Раніше у ЗСУ зазначали, що відповідно до законопроєкту, кількість військових капеланів не може становити менше ніж 0,15% від граничної чисельності службовців для Збройних Сил, Нацгвардії, Держприкордонслужби та інших законних військових формувань.