Про це #Буквам повідомила пресслужба офісу Головного Рабина України.
На цей час це перший та єдиний рабин, котрий офіційно здійснює співпрацю з ЗСУ у сфері організації заходів щодо духовно-релігійних потреб військовослужбовців, членів їх сімей, а також у сфері гуманітарної підтримки.
Як зауважив Терещук, призначення священнослужителя полегшить взаємодію релігійної громади та війська, “допоможе задовольнити духовні потреби воїнів-юдеїв, а також сприятиме розвитку капеланства Юдейської конфесії”.
Це велика гордість та честь для мене бути представником єврейської громади у ЗСУ. Багато євреїв зараз воюють за свободу України, і це добре, що в мене є змога їм допомагати у духовних потребах”, – прокоментував своє призначення Давид Мільман.
У листопаді 2021 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про створення в Україні Служби військового капеланства. Документ передбачає створення Служби військового капеланства як структурного підрозділу у складі військових формувань ЗСУ та закріплення статусу військових капеланів як військовослужбовців.
Запрацювала служба військового капеланства з 4 жовтня 2022 року.
Раніше у ЗСУ зазначали, що відповідно до законопроєкту, кількість військових капеланів не може становити менше ніж 0,15% від граничної чисельності службовців для Збройних Сил, Нацгвардії, Держприкордонслужби та інших законних військових формувань.
- За законопроєкт №4626 проголосував 291 народний депутат.
- Начальник служби військового капеланства ЗСУ Апарату Головнокомандувача ЗСУ, полковник Олексій Терещук повідомив, що нині вже є домовленості з США щодо підготовки 25 українських військових капеланів.