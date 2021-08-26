Про це поінформували в пресслужбі Міністерства оборони України.
Як відомо, Остащенко стала першою жінкою, яка очолила одне з командувань у Збройних Силах України (а саме Медичні сили ЗСУ).
Тепер же вона стала першою жінкою, котра отримала звання бригадного генерала у ЗСУ.
Відповідний указ (№427 від 24 серпня) підписав президент Володимир Зеленський.
“Присвоїти військове звання бригадного генерала медичної служби полковнику медичної служби Остащенко Тетяні Миколаївні — командувачу Медичних сил Збройних Сил України”, – йдеться в тексті документа.
Що відомо про Тетяну Остащенко?
Тетяна Остащенко народилась у серпні 1974 року у Львові в родині військовослужбовця. Вона з відзнакою закінчила фармацевтичний факультет Львівського державного медичного інституту, а також Українську військово-медичну академію.
У ЗСУ Остащенко пройшла шлях від завідувача аптеки у військовій частині до головного інспектора Головної інспекції Міноборони.
Вона також отримала оперативно-тактичний рівень військової освіти 2020 року й закінчила низку курсів в арміях країн НАТО.
Наприкінці липня, будучи полковником медичної служби, Тетяна Остащенко обійняла посаду командувача Медичних сил ЗСУ.
- 18 жовтня 2018 року президент України Петро Порошенко вперше присвоїв жінці звання генерала. Звання була удостоєна начальник Військово-медичного управління СБУ Людмила Шугалей.
- У березні минулого року президент Володимир Зеленський присвоїв військове звання генерал-майора полковнику Юлії Лапутіній, яка обіймає посаду заступника начальника департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.