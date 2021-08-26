У Збройних Силах України з’явилася перша жінка-бригадний генерал. Таке звання отримала командувачка Медичних сил ЗСУ Тетяна Остащенко.

Про це поінформували в пресслужбі Міністерства оборони України.

Як відомо, Остащенко стала першою жінкою, яка очолила одне з командувань у Збройних Силах України (а саме Медичні сили ЗСУ).

Тепер же вона стала першою жінкою, котра отримала звання бригадного генерала у ЗСУ.

Відповідний указ (№427 від 24 серпня) підписав президент Володимир Зеленський.

“Присвоїти військове звання бригадного генерала медичної служби полковнику медичної служби Остащенко Тетяні Миколаївні — командувачу Медичних сил Збройних Сил України”, – йдеться в тексті документа.

Що відомо про Тетяну Остащенко?

Тетяна Остащенко народилась у серпні 1974 року у Львові в родині військовослужбовця. Вона з відзнакою закінчила фармацевтичний факультет Львівського державного медичного інституту, а також Українську військово-медичну академію.

У ЗСУ Остащенко пройшла шлях від завідувача аптеки у військовій частині до головного інспектора Головної інспекції Міноборони.

Вона також отримала оперативно-тактичний рівень військової освіти 2020 року й закінчила низку курсів в арміях країн НАТО.

Наприкінці липня, будучи полковником медичної служби, Тетяна Остащенко обійняла посаду командувача Медичних сил ЗСУ.