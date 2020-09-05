У Збройних силах України за минулу добу зафіксували 50 нових випадків зараження COVID-19. На сьогодні хворіють 618 осіб.

Про це повідомили на сторінці командування медичних сил ЗСУ в Facebook.

У повідомленні сказано, що на лікуванні в закладах охорони здоров’я перебувають 18 осіб.

Стан здоров’я хворих військових задовільний. Всі вони отримують необхідне лікування.

Також повідомляється, що на лікуванні вдома під наглядом медиків перебувають 32 особи. У них у всіх хвороба має легку форму.

У повідомленні зазначили, що з початку пандемії в ЗСУ одужали 1286 осіб. Шестеро військових померли внаслідок зараження.

На ізоляції залишаються 570 осіб. У 22 військовослужбовців ізоляція закінчиться в найближчі три доби.