Про це повідомили на сторінці командування медичних сил ЗСУ в Facebook.
У повідомленні сказано, що на лікуванні в закладах охорони здоров’я перебувають 18 осіб.
Стан здоров’я хворих військових задовільний. Всі вони отримують необхідне лікування.
Також повідомляється, що на лікуванні вдома під наглядом медиків перебувають 32 особи. У них у всіх хвороба має легку форму.
У повідомленні зазначили, що з початку пандемії в ЗСУ одужали 1286 осіб. Шестеро військових померли внаслідок зараження.
На ізоляції залишаються 570 осіб. У 22 військовослужбовців ізоляція закінчиться в найближчі три доби.
- Станом на ранок 5 вересня, в Україні зафіксували новий рекорд за кількістю тих, що заразилися коронавірусом COVID-19. Зокрема, минулої доби, коронавірус підтвердили у 2 836 осіб.