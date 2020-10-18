У Збройних силах України за минулу добу 17 жовтня виявили 91 новий випадок коронавірусу. Кількість померлих - 13.

Про це йдеться у повідомленні Командування медичних сил Збройних сил України.

“На жаль, в Збройних силах України зафіксований 13 летальний випадок, викликаний захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, – йдеться у повідомленні.

Під час перебування у відпустці військовий звернувся до сімейного лікаря та лікувався амбулаторно. У зв’язку з погіршення стану здоров’я його госпіталізували у реанімацію Військово-медичного клінічного центру Західного регіону. На момент госпіталізації стан здоров’я військового був важкий.

Зараз у ЗСУ коронавірусом хворіє 1082 людини. За весь період одужали 3220 осіб. На ізоляції перебуває 701 особа.