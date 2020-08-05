Станом на 5 серпня, в Збройних силах України зараження коронавірусом підтвердили у 31 людини. Так, зараз в армії 250 хворих.

Про це повідомили на сторінці командування Медичних сил ЗСУ в Facebook.

У повідомленні сказано, що в установах охорони здоров’я знаходиться 6 осіб. П’ять з них – у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону, а також один військовий в Хмельницькій інфекційній лікарні.

Стан цих пацієнтів задовільний.

На лікуванні вдома знаходяться 25 осіб (Київська область – 5 військовослужбовців і 1 працівник ЗСУ, Рівненська область – 1 військовослужбовець і 1 працівник ЗСУ, Львівська область – 11 військовослужбовців і 1 працівник ЗСУ, Житомирська область – 1 військовослужбовець і 1 працівник ЗСУ, Івано-Франківська область – 1 військовослужбовець, Полтавська область – 1 військовослужбовець, Сумська область – 1 військовослужбовець).

Стан здоров’я цих пацієнтів також задовільний.

Також в повідомленні вказали, що з початку пандемії було зареєстровано п’ять летальних випадків.