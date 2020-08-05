Про це повідомили на сторінці командування Медичних сил ЗСУ в Facebook.
У повідомленні сказано, що в установах охорони здоров’я знаходиться 6 осіб. П’ять з них – у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону, а також один військовий в Хмельницькій інфекційній лікарні.
Стан цих пацієнтів задовільний.
На лікуванні вдома знаходяться 25 осіб (Київська область – 5 військовослужбовців і 1 працівник ЗСУ, Рівненська область – 1 військовослужбовець і 1 працівник ЗСУ, Львівська область – 11 військовослужбовців і 1 працівник ЗСУ, Житомирська область – 1 військовослужбовець і 1 працівник ЗСУ, Івано-Франківська область – 1 військовослужбовець, Полтавська область – 1 військовослужбовець, Сумська область – 1 військовослужбовець).
Стан здоров’я цих пацієнтів також задовільний.
Також в повідомленні вказали, що з початку пандемії було зареєстровано п’ять летальних випадків.
- В Україні станом на 5 серпня зафіксовано 75 490 випадків COVID-19, за добу – 1271.