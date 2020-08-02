У Збройних силах України (ЗСУ) за минулу добу виявили ще 23 нові випадки зараження коронавірусом COVID-19.

Про це поінформували в пресслужбі командування Медичних сил ЗСУ.

“За минулу добу зареєстровано 23 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них в закладах охорони здоров’я перебувають 5 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування”, – зазначається в повідомленні.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 18 осіб (Київська область – 3 військовослужбовців, 1 державний службовець і 1 працівник ЗСУ, Львівська область – 7 військовослужбовців і 1 працівник ЗСУ, Одеська область – 2 військовослужбовців і 1 працівник ЗСУ, Житомирська область – 1 військовослужбовець і 1 працівник ЗСУ). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легке протікання захворювання.

У цілому в ЗСУ зараз хворіють 219 осіб, що заразилися COVID-19.

Всього за час епідемії одужали 625 осіб, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) знаходяться 560 осіб.

“Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами”, – сказано в повідомленні.