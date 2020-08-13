У Збройних силах України за минулу добу, 12 серпня, зафіксували 47 випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Про це повідомили на сторінці Командування Медичних сил ЗСУ в Facebook.

“За минулу добу зареєстровано 47 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, – сказано в повідомленні.

У відомстві зазначили, що семеро хворих з коронавірусом госпіталізовано, а ще 39 – лікуються вдома.

В цілому, в ЗСУ 354 людини хворіють коронавірусом. З них шестеро померли внаслідок зараження коронавірусом, а 274 – вилікувалися.

Зараз на ізоляції (в тому числі самоізоляції) знаходиться 680 військових.