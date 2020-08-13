Про це повідомили на сторінці Командування Медичних сил ЗСУ в Facebook.
“За минулу добу зареєстровано 47 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, – сказано в повідомленні.
У відомстві зазначили, що семеро хворих з коронавірусом госпіталізовано, а ще 39 – лікуються вдома.
В цілому, в ЗСУ 354 людини хворіють коронавірусом. З них шестеро померли внаслідок зараження коронавірусом, а 274 – вилікувалися.
Зараз на ізоляції (в тому числі самоізоляції) знаходиться 680 військових.
- 13 серпня в Україні встановлено черговий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу COVID-19 – 1592 за добу.