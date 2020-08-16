За минулу добу, 15 серпня, в Збройних силах України підтвердили 33 нових випадки зараження коронавірусом.

Про це повідомили в прес-службі командування Медичних сил ЗСУ.

При цьому в військово-медичні клінічні центри були відправлені 11 осіб. Стан здоров’я всіх пацієнтів задовільний, вони отримують все необхідне лікування.

На домашньому лікуванні під наглядом медичної служби перебувають 23 людини (Львівська область – три військовослужбовців і два працівника ЗСУ, Київська область – 10 військовослужбовців і п’ять працівників ЗСУ, Одеська область – один військовослужбовець, Житомирська область – два працівника ЗСУ).

Всього на даний момент в ЗСУ COVID -19 заражені 429 осіб.

За весь час одужали 767 осіб, померло шестеро, на ізоляції знаходяться 733 людини.