Про це повідомили в прес-службі командування Медичних сил ЗСУ.
При цьому в військово-медичні клінічні центри були відправлені 11 осіб. Стан здоров’я всіх пацієнтів задовільний, вони отримують все необхідне лікування.
На домашньому лікуванні під наглядом медичної служби перебувають 23 людини (Львівська область – три військовослужбовців і два працівника ЗСУ, Київська область – 10 військовослужбовців і п’ять працівників ЗСУ, Одеська область – один військовослужбовець, Житомирська область – два працівника ЗСУ).
Всього на даний момент в ЗСУ COVID -19 заражені 429 осіб.
За весь час одужали 767 осіб, померло шестеро, на ізоляції знаходяться 733 людини.
- За минулу добу в Україні зафіксували 1637 випадків зараження COVID-19.