Про це повідомляє пресслужба командування медичних сил ЗСУ.
“Працівник ЗС України перебував на стаціонарному лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. Позитивний ПЛР-тест від 04.01.2021. Незважаючи на проведену терапію, стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали”, – йдеться в повідомленні.
За минулу добу зареєстровано 25 нових випадків захворювання COVID-19. Госпіталізовано сімох людей.
Всього в ЗСУ хворіють 768 осіб.
- За минулу добу, 23 січня, в Україні виявили 3915 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19; 83 особи померли.