Президент України Володимир Зеленський згадав про масло виробника Roshen у новому зверненні до нації.

Про це повідомляють #Букви.

У п’ятницю, 5 лютого, президент опублікував чергове відеозвернення, у якому вирішив говорити російською. Воно було присвячено двом ключовим питанням: блокуванню телеканалів “112 Україна”, Zik, NewsOne та розповсюдженню фейків.

Вкотре у своєму відео президент звертався до п’ятого президента та лідера партії “ЄС” Петра Порошенка, дискутуючи з ним, а також до кондитерської корпорації Roshen, яка йому належить, згадавши про новий товар в її асортименті.

“Скажіть, а чому тоді на каналах затятого борця з російською пропагандою, ну і її агентами, цих самих агентів показують частіше, ніж рекламу вашого нового масла Roshen”— сказав Зеленський.