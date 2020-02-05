Про це актриса розповіла в ефірі ранкового шоу “Доброго ранку, Америка” на телеканалі ABC News.
48-річна актриса зазначила, що через п’ять років рак повернувся.
Сама знаменитість пояснила, що зважилася на таке зізнання заради того, щоб люди дізналися новину особисто від неї, а не перекручені факти з жовтої преси.
“Через кілька днів або тижнів про це всі дізнаються. Всі дізнаються, що у мене четверта стадія раку, що рак повернувся. Тому я тут. Цю “пігулку” важко проковтнути з багатьох причин. Я немов скам’яніла. Я дуже налякана. Але найбільше мені страшно було повідомити цю новину моїй мамі і чоловікові. Моя мама – дуже сильна і мужня. Мій чоловік теж, але я хвилююся за нього. Я вирішила сама все розповісти, щоб люди почули це від мене, щоб не було брехні”, – пояснила Шеннен.
Актриса зізналася, що іноді вона задається питанням, чому саме вона, чому рак повернувся саме до неї.
“А потім я йду і думаю: “Ну добре, а якщо запитати, чому не я? Ніхто цього не заслуговує, але ж ніхто і не говорить: “Хто, крім мене, цього заслуговує?”, – поділилася переживаннями актриса.
У розмові Шеннен згадала про свого друга і колегу по серіалу Люка Перрі. Той помер в минулому році, коли йому було всього 52.
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Yesterday morning I got a phone call that devastated me. I’m struggling with this loss and am having a hard time with my thoughts. But, my heart goes out to his family and friends who were blessed by his light in their (and mine) lives. Processing this is impossible right now.
“Так дивно, що мені знову поставили цей діагноз, а хтось пішов з життя раніше за мене, будучи абсолютно здоровим. І найменше, що я можу зробити в пам’ять про нього (про Люку Перрі, – ред), це прийти на це шоу. Я хочу показати, що навіть з четвертою стадією люди можуть жити і працювати. Наше життя не закінчується з подібним діагнозом. Нам ще є, чим зайнятися на цій Землі”, – зазначила Доерті.
Поки тривали зйомки перезапуску серіалу Шеннен вже знала про те, що рак повернувся. Вона розповіла про це невеликій групі людей.
На знімальному майданчику, коли потрібно було працювати по 15 -16 годин, її всіляко підтримував актор Брайан Остін Грін, відомий за роллю Девіда Сільвера в серіалі.
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When you show up for work with the same style…. miss these two @arent_you_that_guy @ianziering
“У мене були моменти сильного занепокоєння, коли я думала: “Я дійсно не можу цього зробити”, і Брайан був єдиною людиною, яка мене підтримувала. Перед зйомкою він завжди дзвонив мені і говорив: “Слухай, знаєш, що б не трапилося, ти можеш на мене розраховувати”. Брайан дуже мені допоміг”, – розповіла актриса.
Також вона нагадала, що триває суд щодо виплати їй компенсації після пожежі в Каліфорнії. Тоді у актриси згорів будинок. Тепер, коли журналісти захочуть подивитися судові матеріали, там зможуть прочитати, що у актриси діагностували четверту стадію раку.
Як відомо, в 2015 році у Шеннен Доерті діагностували рак молочної залози. Протягом двох років вона боролася з хворобою. Пройшовши курс хіміотерапії, у актриси сталася ремісія.
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Ct scan to do mapping for radiation plan. This scared me so much. Not sure why. Was supposed to get it with contrast but the minute they started looking at which vein to use I started crying. Full panic attack. Sometimes, you just get sick of being poked. And that’s ok. I cried. I felt sorry for myself for a minute. Then stopped and reminded myself of how lucky I am. Thank God my new radiation oncologist decided to try without contrast so I would calm down. So…. one panic attack down and mapping done!! Now to actually start radiation… #cancerslayer #warrior #fightlikeagirl #blessed
Тоді знаменитість повернулася до роботи і навіть знялася в перезапуску серіалу “Беверлі-Хіллз, 90210”.
- Раніше в Мережі опублікували заставку перезапуску багатосерійного молодіжного фільму “Беверлі-Хіллз 90210”.