Про це актриса розповіла в ефірі ранкового шоу “Доброго ранку, Америка” на телеканалі ABC News.

48-річна актриса зазначила, що через п’ять років рак повернувся.

Сама знаменитість пояснила, що зважилася на таке зізнання заради того, щоб люди дізналися новину особисто від неї, а не перекручені факти з жовтої преси.

“Через кілька днів або тижнів про це всі дізнаються. Всі дізнаються, що у мене четверта стадія раку, що рак повернувся. Тому я тут. Цю “пігулку” важко проковтнути з багатьох причин. Я немов скам’яніла. Я дуже налякана. Але найбільше мені страшно було повідомити цю новину моїй мамі і чоловікові. Моя мама – дуже сильна і мужня. Мій чоловік теж, але я хвилююся за нього. Я вирішила сама все розповісти, щоб люди почули це від мене, щоб не було брехні”, – пояснила Шеннен.

Актриса зізналася, що іноді вона задається питанням, чому саме вона, чому рак повернувся саме до неї.

“А потім я йду і думаю: “Ну добре, а якщо запитати, чому не я? Ніхто цього не заслуговує, але ж ніхто і не говорить: “Хто, крім мене, цього заслуговує?”, – поділилася переживаннями актриса.

У розмові Шеннен згадала про свого друга і колегу по серіалу Люка Перрі. Той помер в минулому році, коли йому було всього 52.

“Так дивно, що мені знову поставили цей діагноз, а хтось пішов з життя раніше за мене, будучи абсолютно здоровим. І найменше, що я можу зробити в пам’ять про нього (про Люку Перрі, – ред), це прийти на це шоу. Я хочу показати, що навіть з четвертою стадією люди можуть жити і працювати. Наше життя не закінчується з подібним діагнозом. Нам ще є, чим зайнятися на цій Землі”, – зазначила Доерті.

Поки тривали зйомки перезапуску серіалу Шеннен вже знала про те, що рак повернувся. Вона розповіла про це невеликій групі людей.

На знімальному майданчику, коли потрібно було працювати по 15 -16 годин, її всіляко підтримував актор Брайан Остін Грін, відомий за роллю Девіда Сільвера в серіалі.

“У мене були моменти сильного занепокоєння, коли я думала: “Я дійсно не можу цього зробити”, і Брайан був єдиною людиною, яка мене підтримувала. Перед зйомкою він завжди дзвонив мені і говорив: “Слухай, знаєш, що б не трапилося, ти можеш на мене розраховувати”. Брайан дуже мені допоміг”, – розповіла актриса.

Також вона нагадала, що триває суд щодо виплати їй компенсації після пожежі в Каліфорнії. Тоді у актриси згорів будинок. Тепер, коли журналісти захочуть подивитися судові матеріали, там зможуть прочитати, що у актриси діагностували четверту стадію раку.

Як відомо, в 2015 році у Шеннен Доерті діагностували рак молочної залози. Протягом двох років вона боролася з хворобою. Пройшовши курс хіміотерапії, у актриси сталася ремісія.

Тоді знаменитість повернулася до роботи і навіть знялася в перезапуску серіалу “Беверлі-Хіллз, 90210”.