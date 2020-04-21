Особи, які минулого тижня були звільнені з тимчасово окупованих територій, уже пройшли ПЛР-тестування на виявлення коронавірусу та отримали негативні результати.

Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко під час селекторної наради керівника Офісу Президента Андрія Єрмака з головами ОДА.

За його словами, наразі всі вони перебувають на обсервації із забезпеченням відповідної охорони.

Кириленко зазначив, що після закінчення 14-денного терміну обсервації вони ще раз пройдуть ПЛР-тести.

Нагадаємо, вранці в четвер, 16 квітня, на контрольно-пропускному пункті “Майорськ” у Донецькій області відбувся перший етап обміну утримуваними особами з підконтрольними Росії бойовиками “ДНР”.

Загалом було звільнено 20 українців.