Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко під час селекторної наради керівника Офісу Президента Андрія Єрмака з головами ОДА.
За його словами, наразі всі вони перебувають на обсервації із забезпеченням відповідної охорони.
Кириленко зазначив, що після закінчення 14-денного терміну обсервації вони ще раз пройдуть ПЛР-тести.
Нагадаємо, вранці в четвер, 16 квітня, на контрольно-пропускному пункті “Майорськ” у Донецькій області відбувся перший етап обміну утримуваними особами з підконтрольними Росії бойовиками “ДНР”.
Загалом було звільнено 20 українців.
- #Букви повідомляли, як проходив обмін полоненими на Донбасі.