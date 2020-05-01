У звільнених з полону українців завершилася обсервація: тести негативні

Сьогодні завершилася двотижнева обсервація звільнених з полону українців, яких повернули 16 квітня.

Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що двоє зі звільнених повернуться додому вже сьогодні, а більшості потрібна психологічна та медична реабілітація – вони її отримуватимуть у спеціалізованих медичних закладах.

“Провели з місця обсервації українців, звільнених з полону 16 квітня. Витрати, пов’язані з перебуванням та харчуванням людей в обсервації, взяла на себе держава. Дякую медичним працівникам, які два тижні були поруч з ними, турбувалися та надавали необхідну допомогу”, – додав Кириленко.

Він також наголосив, що протягом обсервації кожному зі звільнених провели тестування за допомогою швидких тестів та по два ПЛР- дослідження (на початку та в кінці обсервації). Отримані результати усі – негативні.