Covid-19 Україна

оновлено 01.05.2020 о 17:02

Всього:

10861(+455)

Хворіють:

9176(+455)

Вилікувались:

1413

Померло:

272(+11)

18:15 Ратаковскі знялася у відвертій фотосесії для власного бренду
17:43 Культовий угорський фестиваль Sziget перенесли на 2021 рік
17:40 Депутати збирають підписи щодо засідання задля звільнення Ситника
17:36 У Київській області дівчина зламала фонтан, піднявшись на нього для фото
17:04 У МВФ проти відставки Ситника
17:03 У звільнених з полону українців завершилася обсервація: тести негативні
16:59 У Мукачеві з понеділка відкривають торгові центри та парки
16:30 Помер барабанщик і творець афробіту Тоні Аллен
16:23 Мер Черкас розповів, чому в місті знімають карантин
15:44 Трамп змусив саудівського принца знизити видобуток нафти, – Reuters
15:43 «Ми дуже щасливі»: Джіджі Хадід вперше розповіла про свою вагітність
15:39 Через коронавірус ринок смартфонів показав найбільше падіння в історії
15:00 У Німеччині від коронавірвсу одужали 75% хворих
14:52 Віра Кекелія вперше стала мамою
14:19 Замість уроку про російсько-українську війну в онлайн-школі показали Усика
14:11 Китай не допустив ВООЗ до розслідування по виникненню COVID-19
13:59 У парку Швеції розкидали курячий послід, щоб уникнути масового скупчення людей
13:38 Унікальний стиль: Біллі Айліш знялася для китайського Vogue
13:36 Трамп хоче повернути на роботу одного зі своїх екс-радників
13:35 Шведська модель – модель життя з коронавірусом без обмежень, – ВООЗ
13:22 У Єгипті стався теракт: загинули і постраждали військові
13:06 В ОПУ повідомили, коли в Україні відкриють метро
12:39 У Зеленського прокоментували скандал із закупками МОЗ захисних костюмів
12:07 Для реклами: У Зеленського пояснили, навіщо він зустрічав «Мрію» з товарами для «Епіцентру»
11:43 Віце-президент США вдягнув медичну маску після критики в ЗМІ
11:28 Помер «віце-прем'єр Криму» Корольов
11:19 Друг Авакова в умовах карантину відвідував готель і бутик-ресторан
10:03 Нардеп від «ОПЗЖ» Столар проводив зустріч в ресторані, порушуючи карантин

У звільнених з полону українців завершилася обсервація: тести негативні

Сьогодні завершилася двотижнева обсервація звільнених з полону українців, яких повернули 16 квітня.

П’ятниця, 1 травня 2020, 17:03

Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що двоє зі звільнених повернуться додому вже сьогодні, а більшості потрібна психологічна та медична реабілітація – вони її отримуватимуть у спеціалізованих медичних закладах.

“Провели з місця обсервації українців, звільнених з полону 16 квітня. Витрати, пов’язані з перебуванням та харчуванням людей в обсервації, взяла на себе держава. Дякую медичним працівникам, які два тижні були поруч з ними, турбувалися та надавали необхідну допомогу”, – додав Кириленко.

Він також наголосив, що протягом обсервації кожному зі звільнених провели тестування за допомогою швидких тестів та по два ПЛР- дослідження (на початку та в кінці обсервації). Отримані результати усі – негативні.

Нагадаємо, вранці в четвер, 16 квітня, на контрольно-пропускному пункті “Майорськ” у  Донецькій області відбувся перший етап обміну утримуваними особами з підконтрольними Росії бойовиками “ДНР”.

Загалом було звільнено 20 українців.

Теги: обсервация, Коронавірус

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!