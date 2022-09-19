У Харківської області знайшли запасний командний пункт окупантів. У нещодавно деокупованій Балаклеї викрито приміщення з чималим арсеналом боєприпасів та техніки.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Запасний командний пункт військових РФ знайдено на околицях міста. Окупанти обладнали штаб в одному з будинків.\ У пункті знайдено цілий арсенал боєприпасів. Вони ретельно замаскували та сховали його у підвалі.

Вилучено десятки ящиків з боєприпасами. У них знаходилися постріли для гармат та танків різних калібрів, міни, гранати, метальні порохові заряди тощо. Ще ДБР знайшло 2 бойові машини піхоти з боєкомплектами.

Окупанти викрадали їжу у місцевих жителів. Запас харчів виявили в підвалі.