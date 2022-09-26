Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Після відновлення світла з’являться можливості для швидкого повернення адміністративних та банківських послуг. Відтепер місцеве самоврядування та всі інші органи, причетні до системи життєзабезпечення громадян, зможуть ефективно працювати.

Президент Володимир Зеленський 13 вересня заявляв, що жителям у Балаклії та Граковому почали виплачувати пенсії відразу за п’ять місяців. Тоді ж “Нова пошта” відкрила мобільне відділення у Балаклії. Наступного дня до міста повернулися рятувальники, а вже 15 вересня було відновлено залізничне сполучення.

Працівники ДСНС одразу приступили до роботи з розмінування найважливіших об’єктів критичної інфраструктури міста. У такий спосіб велася підготовка до відновлення роботи аварійних і комунальних служб.