Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
Після відновлення світла з’являться можливості для швидкого повернення адміністративних та банківських послуг. Відтепер місцеве самоврядування та всі інші органи, причетні до системи життєзабезпечення громадян, зможуть ефективно працювати.
Надалі відновити електропостачання планують в Ізюмі.
Президент Володимир Зеленський 13 вересня заявляв, що жителям у Балаклії та Граковому почали виплачувати пенсії відразу за п’ять місяців. Тоді ж “Нова пошта” відкрила мобільне відділення у Балаклії. Наступного дня до міста повернулися рятувальники, а вже 15 вересня було відновлено залізничне сполучення.
Працівники ДСНС одразу приступили до роботи з розмінування найважливіших об’єктів критичної інфраструктури міста. У такий спосіб велася підготовка до відновлення роботи аварійних і комунальних служб.
- Збройні сили України звільнили від російських загарбників місто Балаклія Харківської області, у центрі міста українські військові підняли державний прапор.
- На початку березня російські окупанти захопили Балаклію. До 8 вересня місто знаходилось в окупації. Після звільнення у Балаклії побував кореспондент #Букв, який поспілкувався з місцевими мешканцями.
- У Харківської області знайшли запасний командний пункт окупантів. У нещодавно деокупованій Балаклії знайдено приміщення з чималим арсеналом боєприпасів та техніки.
- У нещодавно звільненій від російських армійців Балаклії зафіксовано облаштовану окупантами тюрму та катівню для місцевих мешканців.
- У Балаклії російські військові на допитах катували людей електричним струмом. Внаслідок тортур загинула одна особа.
- Мешканець Ізюму Харківської області Валерій розповів про обурення місцевих жителів діями російських загарбників, які грабували будинки.