Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
Запасний командний пункт військових РФ знайдено на околицях міста. Окупанти обладнали штаб в одному з будинків.
У пункті знайдено цілий арсенал боєприпасів. Вони ретельно замаскували та сховали його у підвалі.
Вилучено десятки ящиків з боєприпасами. У них знаходилися постріли для гармат та танків різних калібрів, міни, гранати, метальні порохові заряди тощо. Ще ДБР знайшло дві бойові машини піхоти з боєкомплектами.
Окупанти викрадали їжу у місцевих жителів. Запас харчів виявили в підвалі.
Вилучені боєприпаси та техніку ДБР передало підрозділам ЗСУ.
- Збройні сили України звільнили від російських загарбників місто Балаклія Харківської області, у центрі міста українські військові підняли державний прапор.
- Росія зіштовхується з усе більшими проблемами при відстоюванні окупованих територій Херсонської області. Ймовірно, Збройні сили України зможуть відвоювати значну частину, якщо не всю, Херсонської області найближчими тижнями.