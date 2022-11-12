У звільненому від російських загарбників Херсоні відновили трансляцію українського телебачення, відтак жителі деокупованого Херсона можуть отримувати правдиву інформацію про перебіг воєнних дій та ситуацію в країні.

Про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку.

Зараз на 31 каналі у цифровому форматі Т2 жителям звільненого Херсона та навколишніх населених пунктів доступний один з українських каналів, який веде трансляцію єдиного новинного марафону.

У відомстві зазначили, що здійснити це вдалося завдяки новим потужним передавачам, які надали концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення польські колеги – компанія Emitel SA. Фахівці концерну за кілька днів до звільнення правобережжя Херсонської області встановили передавач потужністю 4 кВт у Миколаївській області неподалік наявної тоді лінії розмежування.

У Держспецзв’язку пояснили, що для того, аби дивитися українське телебачення, жителям Херсонської області слід здійснити пошук каналів у форматі Т2 на власних телевізорах, направивши антену в бік Миколаївської області. Якщо не вдасться знайти канал, варто трішки повернути антену в один або інший бік або підняти її вище.

Крім того, у концерні повідомили, що жителі Херсонської області також можуть слухати у FM-діапазоні перший канал українського радіо на частоті 92,0 МГц. Потужності сигналу достатньо для того, щоб прийняти його навіть в окремих районах поки що окупованої частини Херсонщини.

“Зараз здійснюємо трансляцію лише одного каналу українського телебачення та радіо, оскільки для нас першочерговим завданням було максимально оперативно забезпечити українців доступом до інформації. Ми дякуємо нашим польським партнерам за обладнання, яке дало можливість повернути українське теле- та радіомовлення на звільнені території”, – зазначив технічний директор концерну Сергій Семерей.

Нагадаємо, що вчора, 11 листопада, президент України Володимир Зеленський підтвердив деокупацію Херсона, опублікувавши відео, як місцеві мешканці святкують звільнення міста. Попри те, що Херсон досі не зачищено від російських військових, місцеві вже прибирають ворожу символіку. Також зараз у місті перебувають українські спецпідрозділи.