П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко помітив випадки політичної корупції – зокрема у звіті "Газпрому" сума в межах 3,5 - 4 млрд доларів на рік йде на консультаційні послуги по умовах транспортування російського газу.

Про це п’ятий президент розповів під час інтерв’ю журналісту Віталію Портнікову в інтерв’ю “Еспресо“.

Порошенко розкритикував вимогу дозволити зберегти президенту РФ Володимиру Путіну обличчя – він наголосив, що ці тези від лукавого.

Під час підготовки до енергетичних санкцій та їх аргументацій, Порошенко з командою провели дуже ретельне вивчення аудиторських звітів “Газпрому”. Виявилося, що 3,5-4 млрд доларів щорічно витрачалися на консультаційні послуги по умовах транспортування російського газу.

Ведучий назвав це політичною корупцією та поцікавився, чи були витрати на українську політику – п’ятий президент з ним погодився. Він додав, що в англомовному звіті таких даних немає. Петро Порошенко поцікавився, в які країни та яким політикам йде така сума.

“У мене зараз питання: у які країни ідуть зараз ці 3,5-4 млрд доларів на рік. Хто із політичних партій отримує фінансування. Лише одна Ле Пен чи, можливо, інші. Можливо, в інших країнах, а можливо, у наших сусідах. І тоді політична позиція цих країн пояснюється політичним хабарем, який надходить коштом РФ. Вони фінансують політиків, ЗМІ, аналітичні центри. Пам’ятаєте, коли я підписував Угоду про асоціацію, Януковича, Азарова і інших снабжали аналітичними висновками, що Угода про асоціацію буде коштувати Україні 160-180 млрд доларів”, – розповів Порошенко.

Політик додав, що такі ж куплені аналітичні центри зараз готують доповіді і стверджують: як тільки Європа оголосить ембарго на постачання нафти із Росії, буде руйнація усього європейського континенту. Однак, Петро Порошенко назвав це “брехнею”, адже Росія впливає на лічені відсотки світового газу і світового ринку нафтопродуктів.

“По нафтопродуктах ми точно здатні перекрити російський експорт. Це буде означати, що не тільки трубопровід, який ми маємо зупинити щодо прокачки через Україну, а це і танкерний флот, комерційний флот. І світ здатен зупинити російський експорт водним транспортом, який сьогодні складає до 80% російського експорту. І тоді, із 650 млрд доларів в Росії надійдуть не більше 200, війна швидко закінчиться”, – наголосив п’ятий президент.