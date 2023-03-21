Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 22 209 поранених і загиблих серед цивільного населення в Україні внаслідок російського нападу. З них понад 8 тисяч людей були вбиті.

Про це повідомили у звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

13 892 особи зазнали поранень. Загалом 6 446 вбитих і 11 374 поранених було зафіксовано на підконтрольній території України: