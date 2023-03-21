Про це повідомили у звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини.
13 892 особи зазнали поранень. Загалом 6 446 вбитих і 11 374 поранених було зафіксовано на підконтрольній території України:
- в Донецькій та Луганській областях — 3 822 загиблих і 5 360 поранених, загалом — 9 182 людей;
- в інших регіонах: 2624 загиблих і 6014 поранених, загалом — 8638.
На окупованих територіях зафіксували 1 871 загиблого та 2 518 поранених серед цивільних. Зокрема:
- в Донецькій і Луганській областях 636 людей загинуло і 2274 отримали поранення;
- в інших регіонах — 1235 загиблих і 244 поранених.
В ООН наголосили, що фактичні цифри значно вищі. Нині отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, ще триває. Зокрема з Маріуполя, Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька, де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення.
- Жителів Авдіївки на Донеччині закликають терміново виїхати до більш безпечних регіонів України, адже російські окупанти посилили обстріли міста.
- У звіті Human Rights Watch наголосили, що російський широкомасштабний напад спричинив такі травматичні та руйнівні наслідки для дітей у школах-інтернатах, як примусові депортації до РФ і розлучення з їхніми родинами. До лютого 2022 року в інтернатних закладах України перебувало понад 105 тисяч дітей, близько 32 тисячі з них знаходяться у регіонах, які перебувають під частковою або повною російською окупацією.