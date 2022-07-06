У звичайній школі на столичній Оболоні містяни виготовляють сітки для армійців

У спортзалі дуже задушливо та запорошено, люди плетуть. Хтось ріже тканину на клапті, хтось вплітає їх у сітку.

Основну для готових сіток закупляють, а потрібну тканину приносять мешканці Оболоні, також виробники військового одягу надсилають залишки від виробництва, клаптики камуфляжних відтінків.