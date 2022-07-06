Фотокор #Букв зібрав світлини для читачів.
У звичайній школі на столичній Оболоні містяни виготовляють сітки для армійців // 7 фото
Дар’я приїхала з Лозової що на Харківщині. По телевізору Олексій Арестович радив поїхати лише на кілька тижнів перечекати у спокійному місці, і ось на початку квітня вона з двома дітьми приїхала до Києва. Тимчасово переміщеній жінці поки що не вдається влаштувати дітей в дитячий садок, тож і на роботу вийти не може. Плете сітки. Приходить у спортзал з одним із дітей, він цілий день катається на самокаті.